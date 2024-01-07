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Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
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«Вильярреал» в матче с «Барселоной» повторил достижение «Реала» 61-летней давности
Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
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