03.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-1-1
13
Раду
4
Айду
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
6
Мориба
19
Сведберг
8
Роман
15
Сарагоса
7
Иглесиас
3-2-3-2
13
Агирресабала
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Копете
20
Фулкье
21
Васкес
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
9
Дуро
18
Белтран
20
Родригес
6
Фернандес
6
Фернандес
20
Родригес
15
Сарагоса
23
Альварес
23
Альварес
15
Сарагоса
7
Иглесиас
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
Дуран
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
20
Фулкье
5
Таррега
5
Таррега
20
Фулкье
14
Корреа
11
Риоха
11
Риоха
14
Корреа
8
Гуэрра
7
Данжума
7
Данжума
8
Гуэрра
18
Белтран
19
Рамазани
19
Рамазани
18
Белтран
3
Копете
16
Лопес
16
Лопес
3
Копете
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Сельта - Валенсия
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
394
574
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.98
-0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Валенсии», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»