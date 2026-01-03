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  • «Сельта» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Сельта» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 14:50
Сельта
03.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Валенсия
33' Б. Иглесиас (П) 59' Б. Иглесиас 83' Й. Эль-Абделлауи 90+4' У. Альварес
70' Пепелу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Борха Иглесиас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Раду
4
Айду
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
6
Мориба
19
Сведберг
8
Роман
15
Сарагоса
7
Иглесиас
3-2-3-2
13
Агирресабала
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Копете
20
Фулкье
21
Васкес
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
9
Дуро
18
Белтран
20
Родригес
6
Фернандес
6
Фернандес
20
Родригес
15
Сарагоса
23
Альварес
23
Альварес
15
Сарагоса
7
Иглесиас
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
Дуран
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
20
Фулкье
5
Таррега
5
Таррега
20
Фулкье
14
Корреа
11
Риоха
11
Риоха
14
Корреа
8
Гуэрра
7
Данжума
7
Данжума
8
Гуэрра
18
Белтран
19
Рамазани
19
Рамазани
18
Белтран
3
Копете
16
Лопес
16
Лопес
3
Копете
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Сельта - Валенсия
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
394
574
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.98
-0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Валенсии», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Валенсия»

«Сельта» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Сельта
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