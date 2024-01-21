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Атлетико
Барселона
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
2
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
8 февраля, 22:49
1
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
8 февраля, 22:49
1
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»
5 февраля, 09:31
0
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
2
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании
7 февраля, 23:29
5
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Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 1
31.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
1 : 3
03.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона

Атлетико - Барселона - 17 марта 2024

Атлетико
17.03.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
Барселона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Атлетико - Барселона
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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