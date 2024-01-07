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Реал Сосьедад
Вильярреал
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
5 февраля, 19:01
2
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:27
0
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 09:40
0
«Вильярреал» в матче с «Барселоной» повторил достижение «Реала» 61-летней давности
28 января, 11:32
0
Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»
27 января, 23:57
4
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Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
0 : 0
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
0 : 0
04.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал

Реал Сосьедад - Вильярреал - 23 февраля 2024

Реал Сосьедад
23.02.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
- : -
Не начался
Вильярреал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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