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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сочи
Спартак - Сочи: обзор матча 16 сентября 2023
Спартак
16.09.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
90+1'
С. Бабич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Сочи
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
С. Бабич
Пас отдал
К. Промес
90'
+1
89'
Желтая карточка
Н. Заболотный
Замена
О. Рябчук
️️️️
Д. Хлусевич
86'
86'
Травма
В. Дркушич
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
74'
70'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Х. Медина
️️️️
В. Мозес
66'
57'
Замена
В. Ангбан
️️️️
А. Батырев
46'
Замена
Д. Аносов
️️️️
Мигел
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Р. Зобнин
46'
46'
Замена
К. Заика
️️️️
Ю. Медведев
Желтая карточка
Д. Хлусевич
29'
26'
Замена
К. Нобоа
️️️️
К. Кравцов
24'
Травма
К. Кравцов
3'
Желтая карточка
А. Батырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛАЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПАЗ
6
Амир Батырев
ЦП
5
Кирилл Кравцов
ЦП
99
Мигел
ЛФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
14
Мартин Крамарич
РФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-4-1
57
Селихов
26
Хлусевич
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
10
Промес
11
Мозес
47
Зобнин
10
Бонгонда
7
Соболев
3-2-2-3
12
Заболотный
33
Алвес
45
Миладинович
3
Дркушич
17
Медведев
15
Агбалака
6
Батырев
5
Кравцов
14
Крамарич
18
Игнатьев
99
Мигел
26
Хлусевич
5
Рябчук
5
Рябчук
26
Хлусевич
47
Зобнин
25
Пруцев
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
11
Мозес
28
Медина
28
Медина
11
Мозес
17
Медведев
27
Заика
27
Заика
17
Медведев
6
Батырев
7
Ангбан
7
Ангбан
6
Батырев
5
Кравцов
16
Нобоа
16
Нобоа
5
Кравцов
99
Мигел
69
Аносов
69
Аносов
99
Мигел
18
Игнатьев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
18
Игнатьев
Остались в запасе
Спартак
Сочи
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Спартак - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Лукойл Арена
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