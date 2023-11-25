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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Сочи
Зенит - Сочи: обзор матча 25 ноября 2023
Зенит
25.11.2023, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
45+2'
Родригао
58'
В. Изидор
89'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Сочи
ГОЛ! 3:0!
А. Мостовой
Пас отдал
А. Сутормин
89'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Н. Алип
82'
Травма
Н. Алип
80'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
78'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
С. Эракович
78'
70'
Замена
В. Ангбан
️️️️
А. Батырев
70'
Замена
Мигел
️️️️
К. Заика
Замена
А. Коваленко
️️️️
Клаудиньо
69'
Замена
И. Сергеев
️️️️
В. Изидор
69'
59'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Т. Маргасов
59'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
И. Игнатьев
ГОЛ! 2:0!
В. Изидор
Пас отдал
Вендел
58'
Пенальти не реализован!
Клаудиньо
53'
ГОЛ! 1:0!
Родригао
Пас отдал
Д. Сантос
45'
+2
17'
Замена
И. Миладинович
️️️️
В. Дркушич
3'
Желтая карточка
И. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
3
Дуглас Сантос
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
34
Тимофей Маргасов
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
99
Мигел
АП
3-3-1-2-1
41
Кержаков
28
Алип
16
Эракович
5
Родригао
3
Круговой
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
18
Изидор
3-2-1-3-1
50
Гойло
33
Алвес
4
Литвинов
3
Дркушич
27
Заика
34
Маргасов
4
Юсупов
18
Бурмистров
6
Батырев
14
Крамарич
18
Игнатьев
16
Эракович
78
Чистяков
78
Чистяков
16
Эракович
28
Алип
11
Сутормин
11
Сутормин
28
Алип
33
Клаудиньо
8
Коваленко
8
Коваленко
33
Клаудиньо
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
18
Изидор
33
Сергеев
33
Сергеев
18
Изидор
34
Маргасов
17
Макарчук
17
Макарчук
34
Маргасов
3
Дркушич
45
Миладинович
45
Миладинович
3
Дркушич
18
Игнатьев
17
Медведев
17
Медведев
18
Игнатьев
6
Батырев
7
Ангбан
7
Ангбан
6
Батырев
27
Заика
99
Мигел
99
Мигел
27
Заика
Остались в запасе
Зенит
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Александр Дегтев
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Зенит - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Игорь Князев
Стадион:
Газпром Арена
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