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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 12 ноября 2023
Динамо
12.11.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
59'
К. Тюкавин
67'
Л. Чавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Оренбург
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Л. Чавес
90'
+1
85'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
М. Перес
Замена
Д. Фомин
️️️️
Бителло
84'
78'
Замена
И. Башич
️️️️
Л. Вера
78'
Замена
Д. Куэро
️️️️
Д. Воробьев
78'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Х. Марин
73'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
69'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
М. Нгамале
69'
ГОЛ! 2:0!
Л. Чавес
Пас отдал
Бителло
67'
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
59'
Желтая карточка
Л. Чавес
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
(К)
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
2
Бальбуэна
93
Лаксальт
24
Чавес
80
Бессмертный
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
3-2-1-2-2
99
Сысуев
3
Сиваков
3
Гойкович
2
Перес
95
Адамов
3
Гогличидзе
32
Вера
10
Флорентин
26
Марин
13
Обухов
10
Воробьев
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
10
Бителло
74
Фомин
74
Фомин
10
Бителло
24
Чавес
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
24
Чавес
13
Нгамале
15
Карраскаль
15
Карраскаль
13
Нгамале
32
Вера
13
Башич
13
Башич
32
Вера
2
Перес
5
Михайлов
5
Михайлов
2
Перес
26
Марин
17
Ковалев
17
Ковалев
26
Марин
10
Воробьев
50
Куэро
50
Куэро
10
Воробьев
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Динамо - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Сергей Хральцов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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