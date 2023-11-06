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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Динамо
Сочи - Динамо: обзор матча 06 ноября 2023
Сочи
06.11.2023, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
24'
Н. Бурмистров
63'
Л. Джорджевич
73'
В. Дркушич
26'
Л. Чавес
42'
К. Тюкавин
44'
Я. Гладышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Динамо
Вторая желтая
М. Алвес
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Бителло
Желтая карточка
В. Литвинов
89'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
К. Заика
83'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Юсупов
83'
81'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Л. Чавес
Травма
К. Заика
80'
ГОЛ! 3:3!
В. Дркушич
73'
68'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Я. Гладышев
67'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Юсупов
66'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
64'
ГОЛ! 2:3!
Л. Джорджевич
63'
Желтая карточка
В. Дркушич
60'
Замена
В. Литвинов
️️️️
И. Миладинович
56'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
А. Макарчук
56'
44'
ГОЛ! 1:3!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Лаксальт
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Тюкавин
Пас отдал
Р. Фернандес
Пенальти не реализован!
Л. Джорджевич
38'
Желтая карточка
М. Крамарич
31'
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чавес
Пас отдал
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ЦП
14
Мартин Крамарич
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Бителло
ЛП
24
Луис Чавес
ОП
93
Диего Лаксальт
ЦП
90
Федор Смолов
АП
91
Ярослав Гладышев
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
3-3-2-1-1
12
Заболотный
3
Дркушич
33
Алвес
45
Миладинович
17
Макарчук
5
Кравцов
27
Заика
4
Юсупов
18
Бурмистров
14
Крамарич
19
Джорджевич
4-1-3-1-1
31
Лещук
2
Даса
18
Паршивлюк
6
Фернандес
7
Скопинцев
24
Чавес
91
Гладышев
93
Лаксальт
10
Бителло
90
Смолов
70
Тюкавин
45
Миладинович
4
Литвинов
4
Литвинов
45
Миладинович
27
Заика
17
Медведев
17
Медведев
27
Заика
17
Макарчук
34
Маргасов
34
Маргасов
17
Макарчук
4
Юсупов
6
Батырев
6
Батырев
4
Юсупов
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
10
Бителло
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Бителло
90
Смолов
74
Фомин
74
Фомин
90
Смолов
24
Чавес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
24
Чавес
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
Остались в запасе
Сочи
Динамо
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
1
Антон Шунин
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Сочи - Динамо
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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