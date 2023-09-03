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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 03 сентября 2023
Ростов
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
90'
В. Грулев (АГ)
10'
Д. Макаров
42'
М. Нгамале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Динамо
90'
+5
Желтая карточка
А. Шунин
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Грулев
90'
82'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
К. Тюкавин
Замена
И. Комаров
️️️️
Д. Терентьев
80'
Желтая карточка
В. Мелехин
74'
71'
Замена
В. Грулев
️️️️
М. Нгамале
71'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
66'
58'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Макаров
Замена
Х. Байрамян
️️️️
К. Щетинин
46'
Замена
Д. Прохин
️️️️
А. Лангович
46'
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Ионов
46'
46'
Замена
Л. Чавес
️️️️
С. Паршивлюк
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Нгамале
Пас отдал
К. Тюкавин
Вторая желтая
Р. Тугарев
34'
29'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
22'
Желтая карточка
Д. Макаров
Желтая карточка
Р. Тугарев
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макаров
Пас отдал
Д. Фомин
Желтая карточка
Н. Комличенко
4'
3'
Травма
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
40
Илья Вахания
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
40
Вахания
87
Лангович
4
Мелехин
43
Терентьев
15
Глебов
8
Миронов
8
Тугарев
10
Щетинин
11
Ионов
27
Комличенко
4-1-1-2-2
1
Шунин
2
Даса
18
Паршивлюк
6
Фернандес
7
Скопинцев
93
Лаксальт
74
Фомин
77
Макаров
13
Нгамале
70
Тюкавин
90
Смолов
43
Терентьев
10
Комаров
10
Комаров
43
Терентьев
87
Лангович
27
Прохин
27
Прохин
87
Лангович
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
11
Ионов
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Ионов
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
13
Нгамале
27
Грулев
27
Грулев
13
Нгамале
70
Тюкавин
88
Лесовой
88
Лесовой
70
Тюкавин
18
Паршивлюк
24
Чавес
24
Чавес
18
Паршивлюк
90
Смолов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
90
Смолов
77
Макаров
15
Карраскаль
15
Карраскаль
77
Макаров
Остались в запасе
Ростов
Динамо
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
50
Александр Кутицкий
ОП
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Динамо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
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