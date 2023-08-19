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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 19 августа 2023
Балтика
19.08.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Урал
49'
А. Каштанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Урал
Желтая карточка
С. Пряхин
89'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Г. Гузина
84'
Замена
Ж. Ламейра
️️️️
Я. Казаев
84'
80'
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Кулаков
65'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Юшин
65'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Т. Аюпов
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
58'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Каштанов
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Энрикес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
3-2-1-2-2
1
Латышонок
26
Радмановац
15
Пуцко
4
Гассама
21
Фернандес
7
Маляров
53
Казаев
6
Кузьмин
21
Галоян
30
Гузина
9
Энрикес
3-3-2-1-1
1
Помазун
22
Бевеев
2
Бегич
16
Итало
15
Кулаков
8
Аюпов
24
Кики
33
Мишкич
5
Егорычев
7
Юшин
79
Каштанов
53
Казаев
16
Ламейра
16
Ламейра
53
Казаев
30
Гузина
77
Лазарев
77
Лазарев
30
Гузина
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
9
Энрикес
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Энрикес
15
Кулаков
25
Эмерсон
25
Эмерсон
15
Кулаков
8
Аюпов
75
Сиссе
75
Сиссе
8
Аюпов
7
Юшин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Юшин
Остались в запасе
Балтика
Урал
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Балтика - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Вера Опейкина
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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