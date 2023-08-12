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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 12 августа 2023
Локомотив
12.08.2023, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
90+3'
К. Марадишвили
86'
Н. Рассказов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Крылья Советов
ГОЛ! 1:1!
К. Марадишвили
90'
+3
Желтая карточка
В. Изидор
90'
+1
90'
Замена
М. Барач
️️️️
Н. Салтыков
90'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Б. Гарре
86'
ГОЛ! 0:1!
Н. Рассказов
Пас отдал
Б. Гарре
Желтая карточка
Л. Фассон
85'
83'
Замена
Е. Карпицкий
️️️️
В. Шитов
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
79'
71'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Бабкин
70'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
В. Хубулов
Замена
И. Самошников
️️️️
Н. Тикнизян
70'
60'
Пенальти не реализован!
Б. Гарре
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
С. Пиняев
54'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Миранчук
54'
Желтая карточка
С. Пиняев
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Владимир Хубулов
ПП
73
Владислав Шитов
ЦФ
7
Бенхамин Гарре
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
59
Погостнов
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
21
Миранчук
10
Глушенков
9
Сарвели
4-1-3-2
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
8
Хубулов
6
Бабкин
14
Салтыков
7
Гарре
73
Шитов
71
Тикнизян
71
Самошников
71
Самошников
71
Тикнизян
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
9
Пиняев
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Пиняев
21
Миранчук
18
Изидор
18
Изидор
21
Миранчук
8
Хубулов
15
Рассказов
15
Рассказов
8
Хубулов
14
Салтыков
44
Барач
44
Барач
14
Салтыков
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
21
Иванисеня
21
Иванисеня
7
Гарре
73
Шитов
21
Карпицкий
21
Карпицкий
73
Шитов
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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