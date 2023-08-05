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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Урал
Оренбург - Урал: обзор матча 05 августа 2023
Оренбург
05.08.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Урал
21'
А. Егорычев
37'
А. Каштанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Урал
89'
Замена
А. Юшин
️️️️
М. Бевеев
86'
Желтая карточка
И. Помазун
Замена
А. Адамов
️️️️
М. Сидоров
79'
Замена
И. Башич
️️️️
К. Капленко
69'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Воробьев
69'
66'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Егорычев
66'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Каштанов
Замена
Н. Титков
️️️️
Л. Вера
60'
Желтая карточка
М. Перес
55'
46'
Замена
Итало
️️️️
А. Мамин
42'
Желтая карточка
А. Мамин
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Каштанов
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Егорычев
Красная карточка
Б. Мансилья
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
4-2-3-1
99
Сысуев
2
Печенин
3
Гойкович
2
Перес
81
Сидоров
55
Капленко
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
17
Гюрлюк
10
Воробьев
3-3-2-1-1
1
Помазун
22
Бевеев
2
Бегич
46
Мамин
15
Кулаков
8
Аюпов
24
Кики
5
Егорычев
33
Мишкич
14
Железнов
79
Каштанов
81
Сидоров
95
Адамов
95
Адамов
81
Сидоров
32
Вера
18
Титков
18
Титков
32
Вера
55
Капленко
13
Башич
13
Башич
55
Капленко
10
Воробьев
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Воробьев
46
Мамин
16
Итало
16
Итало
46
Мамин
5
Егорычев
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Егорычев
22
Бевеев
7
Юшин
7
Юшин
22
Бевеев
79
Каштанов
7
Шеттине
7
Шеттине
79
Каштанов
Остались в запасе
Оренбург
Урал
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
26
Химми Марин
ЛВ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Иржи Ярошик
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Оренбург - Урал
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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