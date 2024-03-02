Шеффилд Юнайтед - Арсенал

|10 тур
|28 октября, суббота
|17:00
|Арсенал
|Шеффилд Юнайтед
|10 тур
|28 октября, суббота
|17:00
|Арсенал
|Шеффилд Юнайтед
|31 тур
|11 апреля, воскресенье
|21:00
|Шеффилд Юнайтед
|0:3
|Арсенал
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|Арсенал
|2:1
|Шеффилд Юнайтед
|1/4 финала
|28 июня, воскресенье
|15:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:2
|Арсенал
|23 тур
|18 января, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|9 тур
|21 октября, понедельник
|22:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Арсенал
|3-й раунд,
|23 сентября, вторник
|00:00
|Арсенал
|6:0
|Шеффилд Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0