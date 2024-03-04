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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Шеффилд Юнайтед - Арсенал: обзор матча 04 марта 2024
Шеффилд Юнайтед
04.03.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 6
Завершен
Арсенал
5'
М. Эдегор
13'
Д. Богль (АГ)
15'
Г. Мартинелли
25'
К. Хаверц
39'
Д. Райс
58'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Арсенал
74'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Райс
65'
Замена
С. Соареш
️️️️
Б. Уайт
65'
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
64'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
О. Арбластер
️️️️
А. Ахмедходжич
64'
58'
ГОЛ! 0:6!
Б. Уайт
Пас отдал
К. Хаверц
46'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Б. Сака
Замена
А. Брукс
️️️️
Т. Дэвис
46'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Макэйти
46'
Замена
В. Осула
️️️️
О. МакБарни
46'
39'
ГОЛ! 0:5!
Д. Райс
Пас отдал
Б. Сака
Желтая карточка
Д. Богль
29'
25'
ГОЛ! 0:4!
К. Хаверц
Пас отдал
Г. Мартинелли
Замена
Б. Осборн
️️️️
О. Норвуд
17'
15'
ГОЛ! 0:3!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Я. Кивиор
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Богль
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Олли Арбластер
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Грбич
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Трасти
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
10
Норвуд
22
Дэвис
24
Макэйти
9
МакБарни
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
24
Макэйти
32
Балдок
32
Балдок
24
Макэйти
10
Норвуд
23
Осборн
23
Осборн
10
Норвуд
15
Ахмедходжич
4
Арбластер
4
Арбластер
15
Ахмедходжич
22
Дэвис
11
Брукс
11
Брукс
22
Дэвис
9
МакБарни
10
Осула
10
Осула
9
МакБарни
4
Уайт
21
Соареш
21
Соареш
4
Уайт
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
7
Сака
20
Виейра
20
Виейра
7
Сака
41
Райс
19
Троссард
19
Троссард
41
Райс
7
Мартинелли
9
Жезус
9
Жезус
7
Мартинелли
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
42
Сиди Пек
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
42
Сиди Пек
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
4
22
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
4
Офсайды
2
5
Количество передач
212
892
Сейвы
4
0
Точность передач %
66
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
17
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.25
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Бремэлл Лейн
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