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Бернли - Борнмут

02.03.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 27 тур Бернли - Борнмут
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
10 тур
28 октября, суббота 17:00 Борнмут Бернли
Англия. Кубок (2022/2023)
3 раунд
7 января, суббота 18:00 Борнмут 2:4 Бернли
Англия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
9 февраля, вторник 20:30 Бернли 0:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
22 февраля, суббота 18:00 Бернли 3:0 Борнмут
18 тур
21 декабря, суббота 18:00 Борнмут 0:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
6 апреля, суббота 17:00 Борнмут 1:3 Бернли
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Бернли 4:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Бернли 1:2 Борнмут
14 тур
29 ноября, среда 22:45 Борнмут 1:2 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
13 мая, суббота 17:00 Борнмут 2:1 Бернли
15 тур
10 декабря, суббота 18:00 Бернли 3:2 Борнмут
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
31 тур
15 февраля, суббота 19:00 Борнмут 1:1 Бернли
15 тур
9 ноября, суббота 19:00 Бернли 1:1 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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