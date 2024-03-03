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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Борнмут
Бернли - Борнмут: обзор матча 03 марта 2024
Бернли
03.03.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
13'
Д. Клюйверт
88'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Борнмут
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Каллен
90'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. О'Ши
90'
89'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Соланке
89'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Керкез
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Семеньо
Пас отдал
Л. Кук
84'
Желтая карточка
А. Смит
Замена
М. Бенсон
️️️️
Витиньо
76'
73'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
З. Амдуни
️️️️
Я. Брун-Ларсен
69'
Желтая карточка
Витиньо
68'
68'
Желтая карточка
М. Тавернье
46'
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
44'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
42'
Желтая карточка
А. Семеньо
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Л. Кук
12'
Замена
К. Мефам
️️️️
М. Сенеси
Желтая карточка
Д. О'Ши
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Траффорд
18
Тэйлор
2
Витиньо
26
О'Ши
22
Ассиньон
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
27
Фофана
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
24
Каллен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
24
Каллен
2
Витиньо
14
Бенсон
14
Бенсон
2
Витиньо
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
26
О'Ши
16
Родригес
16
Родригес
26
О'Ши
5
Сенеси
2
Мефам
2
Мефам
5
Сенеси
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
6
Керкез
11
Уаттара
11
Уаттара
6
Керкез
19
Соланке
19
Унал
19
Унал
19
Соланке
Остались в запасе
Бернли
Борнмут
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Венсан Компани
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Бернли - Борнмут
2
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
13
Офсайды
2
4
Количество передач
600
200
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
56
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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