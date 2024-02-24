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Астон Вилла - Ноттингем Форест

24.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 26 тур Астон Вилла - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
11 тур
4 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
30 тур
8 апреля, суббота 17:00 Астон Вилла 2:0 Ноттингем Форест
10 тур
10 октября, понедельник 22:00 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
37 тур
13 марта, среда 22:45 Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла
19 тур
28 ноября, среда 22:45 Астон Вилла 5:5 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
27 тур
13 января, суббота 20:30 Ноттингем Форест 0:1 Астон Вилла
9 тур
23 сентября, суббота 19:30 Астон Вилла 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
30 тур
4 февраля, суббота 20:30 Ноттингем Форест 2:1 Астон Вилла
6 тур
11 сентября, воскресенье 15:15 Астон Вилла 2:2 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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