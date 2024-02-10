Ливерпуль - Бернли

|19 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Бернли
|Ливерпуль
|25 тур
|13 февраля, воскресенье
|17:00
|Бернли
|0:1
|Ливерпуль
|2 тур
|21 августа, суббота
|14:30
|Ливерпуль
|2:0
|Бернли
|37 тур
|19 мая, среда
|22:15
|Бернли
|0:3
|Ливерпуль
|18 тур
|21 января, четверг
|23:00
|Ливерпуль
|0:1
|Бернли
|35 тур
|11 июля, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|1:1
|Бернли
|4 тур
|31 августа, суббота
|19:30
|Бернли
|0:3
|Ливерпуль
|30 тур
|10 марта, воскресенье
|15:00
|Ливерпуль
|4:2
|Бернли
|15 тур
|5 декабря, среда
|22:45
|Бернли
|1:3
|Ливерпуль
|22 тур
|1 января, понедельник
|18:00
|Бернли
|1:2
|Ливерпуль
|5 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|1:1
|Бернли
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:1
|Бернли
|2 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Бернли
|2:0
|Ливерпуль
|28 тур
|4 марта, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Бернли
|18 тур
|26 декабря, пятница
|18:00
|Бернли
|0:1
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0