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Эвертон - Тоттенхэм

03.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 23 тур Эвертон - Тоттенхэм
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
18 тур
23 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм Эвертон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
29 тур
3 апреля, понедельник 22:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
11 тур
15 октября, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
7 марта, понедельник 23:00 Тоттенхэм 5:0 Эвертон
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
16 апреля, пятница 22:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
1 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
10 февраля, среда 23:15 Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
6 июля, понедельник 22:00 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
11 тур
3 ноября, воскресенье 19:30 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
18 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
13 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 4:0 Эвертон
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:2 Эвертон
1 тур
13 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
3 января, воскресенье 19:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
4 тур
29 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Тоттенхэм
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
10 тур
3 ноября, воскресенье 17:30 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
16 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
10 марта, суббота 21:30 Эвертон 1:0 Тоттенхэм
1 тур
11 января, среда 23:45 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 23:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
9 тур
23 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 23:00 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
15 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
30 января, среда 23:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
2 тур
14 августа, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:3 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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