Эвертон - Тоттенхэм

|18 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|Эвертон
|29 тур
|3 апреля, понедельник
|22:00
|Эвертон
|1:1
|Тоттенхэм
|11 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Эвертон
|28 тур
|7 марта, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|5:0
|Эвертон
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|17:00
|Эвертон
|0:0
|Тоттенхэм
|32 тур
|16 апреля, пятница
|22:00
|Эвертон
|2:2
|Тоттенхэм
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|0:1
|Эвертон
|33 тур
|6 июля, понедельник
|22:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Эвертон
|11 тур
|3 ноября, воскресенье
|19:30
|Эвертон
|1:1
|Тоттенхэм
|38 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|2:2
|Эвертон
|18 тур
|23 декабря, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:6
|Тоттенхэм
|23 тур
|13 января, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|4:0
|Эвертон
|4 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Эвертон
|0:3
|Тоттенхэм
|27 тур
|5 марта, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|3:2
|Эвертон
|1 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:1
|Тоттенхэм
|20 тур
|3 января, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|1:1
|Тоттенхэм
|4 тур
|29 августа, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Эвертон
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Эвертон
|0:1
|Тоттенхэм
|13 тур
|30 ноября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Эвертон
|25 тур
|9 февраля, воскресенье
|17:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Эвертон
|10 тур
|3 ноября, воскресенье
|17:30
|Эвертон
|0:0
|Тоттенхэм
|32 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:05
|Тоттенхэм
|2:2
|Эвертон
|16 тур
|9 декабря, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:1
|Тоттенхэм
|28 тур
|10 марта, суббота
|21:30
|Эвертон
|1:0
|Тоттенхэм
|1 тур
|11 января, среда
|23:45
|Тоттенхэм
|2:0
|Эвертон
|22 тур
|5 января, среда
|23:00
|Эвертон
|2:1
|Тоттенхэм
|9 тур
|23 октября, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|1:1
|Эвертон
|28 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Эвертон
|15 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:2
|Тоттенхэм
|36 тур
|9 мая, суббота
|18:00
|Эвертон
|0:0
|Тоттенхэм
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Эвертон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0