Ливерпуль - Ньюкасл

|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|Ливерпуль
|24 тур
|18 февраля, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|5 тур
|31 августа, среда
|22:00
|Ливерпуль
|2:1
|Ньюкасл
|35 тур
|30 апреля, суббота
|14:30
|Ньюкасл
|0:1
|Ливерпуль
|17 тур
|16 декабря, четверг
|23:00
|Ливерпуль
|3:1
|Ньюкасл
|33 тур
|24 апреля, суббота
|14:30
|Ливерпуль
|1:1
|Ньюкасл
|16 тур
|30 декабря, среда
|23:00
|Ньюкасл
|0:0
|Ливерпуль
|38 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Ньюкасл
|1:3
|Ливерпуль
|5 тур
|14 сентября, суббота
|14:30
|Ливерпуль
|3:1
|Ньюкасл
|37 тур
|4 мая, суббота
|21:45
|Ньюкасл
|2:3
|Ливерпуль
|19 тур
|26 декабря, среда
|18:00
|Ливерпуль
|4:0
|Ньюкасл
|29 тур
|3 марта, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|2:0
|Ньюкасл
|7 тур
|1 октября, воскресенье
|18:30
|Ньюкасл
|1:1
|Ливерпуль
|35 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|2:2
|Ньюкасл
|15 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:00
|Ньюкасл
|2:0
|Ливерпуль
|32 тур
|13 апреля, понедельник
|22:00
|Ливерпуль
|2:0
|Ньюкасл
|10 тур
|1 ноября, суббота
|15:45
|Ньюкасл
|1:0
|Ливерпуль
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Ньюкасл
|8 тур
|19 октября, суббота
|15:45
|Ньюкасл
|2:2
|Ливерпуль
|35 тур
|27 апреля, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|0:6
|Ливерпуль
|10 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Ливерпуль
|1:1
|Ньюкасл
|31 тур
|1 апреля, воскресенье
|16:30
|Ньюкасл
|2:0
|Ливерпуль
|19 тур
|30 декабря, пятница
|23:45
|Ливерпуль
|3:1
|Ньюкасл
|35 тур
|1 мая, воскресенье
|15:00
|Ливерпуль
|3:0
|Ньюкасл
|17 тур
|11 декабря, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|3:1
|Ливерпуль
|35 тур
|3 мая, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|3:0
|Ньюкасл
|20 тур
|28 декабря, воскресенье
|15:00
|Ньюкасл
|1:5
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0