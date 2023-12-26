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Брайтон - Тоттенхэм

26.12.2023, Вторник, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 19 тур Брайтон - Тоттенхэм
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
30 тур
8 апреля, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:1 Брайтон
10 тур
8 октября, суббота 19:30 Брайтон 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
16 апреля, суббота 14:30 Тоттенхэм 0:1 Брайтон
16 тур
16 марта, среда 22:30 Брайтон 0:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2021/2022)
1/16 финала
5 февраля, суббота 23:00 Тоттенхэм 3:1 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
31 января, воскресенье 22:15 Брайтон 1:0 Тоттенхэм
7 тур
1 ноября, воскресенье 22:15 Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 15:30 Тоттенхэм 2:1 Брайтон
8 тур
5 октября, суббота 14:30 Брайтон 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
23 апреля, вторник 21:45 Тоттенхэм 1:0 Брайтон
6 тур
22 сентября, суббота 19:30 Брайтон 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
17 апреля, вторник 21:45 Брайтон 1:1 Тоттенхэм
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Тоттенхэм 2:0 Брайтон
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 22:45 Тоттенхэм 2:0 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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