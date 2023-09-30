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Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед

30.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 7 тур Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
15 февраля, понедельник 21:00 Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
9 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
10 января, пятница 23:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм
10 тур
26 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
2 раунд
26 августа, вторник 22:45 Вест Хэм 1:1
(4:5)п		 Шеффилд Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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