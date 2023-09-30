Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2023
Вест Хэм
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
24'
Д. Боуэн
37'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Л. Пакета
90'
+3
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Боуэн
90'
+3
79'
Замена
О. Трасти
️️️️
Д. Богль
79'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
К. Арчер
79'
Замена
А. Слимане
️️️️
Г. Хамер
Замена
М. Кудус
️️️️
М. Антонио
72'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Э. Альварес
72'
70'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. Макэйти
56'
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Иган
Желтая карточка
Э. Альварес
40'
ГОЛ! 2:0!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
37'
32'
Желтая карточка
Д. Макэйти
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
3-4-1-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
33
Томас
24
Макэйти
9
Арчер
9
МакБарни
11
Пакета
15
Мавропанос
15
Мавропанос
11
Пакета
20
Боуэн
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
20
Кудус
20
Кудус
18
Антонио
4
Альварес
10
Бенрахма
10
Бенрахма
4
Альварес
2
Богль
6
Трасти
6
Трасти
2
Богль
15
Иган
6
Бешам
6
Бешам
15
Иган
38
Хамер
20
Слимане
20
Слимане
38
Хамер
24
Макэйти
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Макэйти
9
Арчер
10
Брюстер
10
Брюстер
9
Арчер
Остались в запасе
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Новости команд
Все
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+