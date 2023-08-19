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Вест Хэм - Челси

19.08.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 2 тур Вест Хэм - Челси
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
23 тур
11 февраля, суббота 15:30 Вест Хэм 1:1 Челси
6 тур
3 сентября, суббота 17:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Челси 1:0 Вест Хэм
15 тур
4 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 3:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 19:30 Вест Хэм 0:1 Челси
14 тур
21 декабря, понедельник 23:00 Челси 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
32 тур
1 июля, среда 22:15 Вест Хэм 3:2 Челси
14 тур
30 ноября, суббота 18:00 Челси 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
8 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:0 Вест Хэм
6 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Вест Хэм 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
8 апреля, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 марта, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:2 Челси
1 тур
15 августа, понедельник 22:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 21:45 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Челси 2:2 Вест Хэм
10 тур
24 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Вест Хэм 0:1 Челси
18 тур
26 декабря, пятница 15:45 Челси 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Челси 0:0 Вест Хэм
12 тур
23 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Челси 2:0 Вест Хэм
15 тур
1 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 20:30 Челси 3:0 Вест Хэм
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
13 марта, суббота 18:00 Челси 4:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Челси
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Челси
15 тур
1 декабря, суббота 15:45 Челси 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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