Вест Хэм - Челси

|23 тур
|11 февраля, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|2:1
|Вест Хэм
|23 тур
|11 февраля, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|2:1
|Вест Хэм
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:00
|Челси
|1:0
|Вест Хэм
|15 тур
|4 декабря, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|3:2
|Челси
|33 тур
|24 апреля, суббота
|19:30
|Вест Хэм
|0:1
|Челси
|14 тур
|21 декабря, понедельник
|23:00
|Челси
|3:0
|Вест Хэм
|33 тур
|8 апреля, понедельник
|22:00
|Челси
|2:0
|Вест Хэм
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:30
|Вест Хэм
|0:0
|Челси
|33 тур
|8 апреля, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:1
|Вест Хэм
|16 тур
|9 декабря, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:0
|Челси
|27 тур
|6 марта, понедельник
|23:00
|Вест Хэм
|1:2
|Челси
|1 тур
|15 августа, понедельник
|22:00
|Челси
|2:1
|Вест Хэм
|31 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Челси
|2:2
|Вест Хэм
|10 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|2:1
|Челси
|30 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Челси
|2:0
|Вест Хэм
|15 тур
|1 декабря, суббота
|16:45
|Вест Хэм
|3:1
|Челси
|34 тур
|23 апреля, суббота
|20:30
|Челси
|3:0
|Вест Хэм
|4 тур
|11 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:3
|Челси
|30 тур
|13 марта, суббота
|18:00
|Челси
|4:1
|Вест Хэм
|18 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|34 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:1
|Челси
|17 тур
|14 декабря, воскресенье
|19:00
|Челси
|1:1
|Вест Хэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0