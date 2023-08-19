Ливерпуль - Борнмут

|27 тур
|11 марта, суббота
|15:30
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|9:0
|Борнмут
|27 тур
|11 марта, суббота
|15:30
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|9:0
|Борнмут
|29 тур
|7 марта, суббота
|15:30
|Ливерпуль
|2:1
|Борнмут
|16 тур
|7 декабря, суббота
|18:00
|Борнмут
|0:3
|Ливерпуль
|26 тур
|9 февраля, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|3:0
|Борнмут
|16 тур
|8 декабря, суббота
|15:30
|Борнмут
|0:4
|Ливерпуль
|34 тур
|14 апреля, суббота
|19:30
|Ливерпуль
|3:0
|Борнмут
|18 тур
|17 декабря, воскресенье
|19:30
|Борнмут
|0:4
|Ливерпуль
|31 тур
|5 апреля, среда
|22:00
|Ливерпуль
|2:2
|Борнмут
|14 тур
|4 декабря, воскресенье
|16:30
|Борнмут
|4:3
|Ливерпуль
|34 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:30
|Борнмут
|1:2
|Ливерпуль
|2 тур
|17 августа, понедельник
|22:00
|Ливерпуль
|1:0
|Борнмут
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0