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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 19 августа 2023
Ливерпуль
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
28'
Л. Диас
36'
М. Салах
62'
Д. Жота
3'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Борнмут
Замена
К. Цимикас
️️️️
М. Салах
90'
+1
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
90'
+1
84'
Замена
Х. Траоре
️️️️
М. Сенеси
76'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Ротуэлл
76'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Семеньо
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Жота
76'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
76'
63'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Кристи
63'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Энтони
Замена
В. Эндо
️️️️
К. Гакпо
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Жота
62'
Красная карточка
А. Мак Аллистер
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
36'
Пенальти не реализован!
М. Салах
36'
35'
Желтая карточка
Нето
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
28'
26'
Желтая карточка
Д. Энтони
16'
Желтая карточка
А. Семеньо
Желтая карточка
Алиссон
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Семеньо
Пас отдал
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
18
Гакпо
4-2-1-3
33
Нето
3
Ааронс
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
8
Биллинг
7
Ротуэлл
10
Кристи
42
Семеньо
19
Энтони
19
Соланке
10
Салах
33
Цимикас
33
Цимикас
10
Салах
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
3
Эндо
3
Эндо
18
Гакпо
20
Жота
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Жота
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
7
Ротуэлл
6
Келли
6
Келли
7
Ротуэлл
5
Сенеси
25
Траоре
25
Траоре
5
Сенеси
19
Энтони
19
Клюйверт
19
Клюйверт
19
Энтони
42
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
42
Семеньо
10
Кристи
19
Мур
19
Мур
10
Кристи
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Ионуц Раду
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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