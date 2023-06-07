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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Родина - Нижний Новгород
Родина - Нижний Новгород: обзор матча 07 июня 2023
Родина
07.06.2023, среда, 18:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
10'
Э. Севикян
57'
В. Яковлев
90+2'
А. Шарипов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Родина - Нижний Новгород
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Шарипов
Пас отдал
Я. Михайлов
90'
+1
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
О. Дмитриев
86'
Желтая карточка
З. Плиев
83'
83'
Желтая карточка
В. Яковлев
Замена
К. Колесниченко
️️️️
А. Гордюшенко
80'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
78'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
У. Ната
77'
Замена
Р. Куль
️️️️
И. Тимошенко
77'
66'
Замена
А. Шарипов
️️️️
В. Кротов
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Калмыков
65'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Г. Юдинцев
65'
57'
ГОЛ! 0:2!
В. Яковлев
Желтая карточка
Г. Юдинцев
56'
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Э. Севикян
46'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Т. Сулейманов
46'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
И. Жигулев
18'
Желтая карточка
М. Майга
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Севикян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
36
Артем Воропаев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЛЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Эдгар Севикян
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Айдаров
3
Плиев
55
Крижан
36
Воропаев
4
Юдинцев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
33
Ната
99
Тимошенко
99
Андреев
90
Калмыков
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
22
Каккоев
24
Гоцук
2
Александров
8
Майга
10
Жигулев
78
Калинский
20
Рыбчинский
19
Севикян
99
Сулейманов
90
Калмыков
30
Данилин
30
Данилин
90
Калмыков
4
Юдинцев
26
Байтуков
26
Байтуков
4
Юдинцев
33
Ната
34
Дмитриев
34
Дмитриев
33
Ната
72
Гордюшенко
9
Колесниченко
9
Колесниченко
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
78
Куль
78
Куль
99
Тимошенко
19
Севикян
57
Кротов
57
Кротов
19
Севикян
20
Рыбчинский
6
Юлдошев
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
Кротов
73
Шарипов
73
Шарипов
Кротов
10
Жигулев
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Жигулев
99
Сулейманов
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Родина
Нижний Новгород
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Родина - Нижний Новгород
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Стадион:
академии "Спартак"
Где смотреть матч:
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