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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Родина
Нижний Новгород - Родина: обзор матча 10 июня 2023
Нижний Новгород
10.06.2023, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Родина
8'
И. Тимошенко
24'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Родина
90'
+2
Замена
И. Андреев
️️️️
О. Дмитриев
Замена
Ф. Баньяк
️️️️
Н. Калинский
90'
+1
Желтая карточка
В. Александров
68'
63'
Желтая карточка
У. Ната
Замена
А. Соколов
️️️️
Э. Севикян
61'
Замена
А. Шарипов
️️️️
И. Жигулев
46'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Рыбчинский
46'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Т. Сулейманов
46'
29'
Желтая карточка
Р. Фищенко
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Калмыков
Пас отдал
О. Дмитриев
16'
Желтая карточка
З. Плиев
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Тимошенко
8'
Пенальти не реализован!
И. Тимошенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
89
Стоцкий
22
Каккоев
78
Калинский
10
Жигулев
20
Рыбчинский
5
Михайлов
19
Севикян
99
Сулейманов
2-2-1-3-2
1
Айдаров
55
Крижан
3
Плиев
26
Байтуков
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
33
Ната
9
Колесниченко
99
Тимошенко
90
Калмыков
20
Рыбчинский
6
Юлдошев
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
78
Калинский
3
Баньяк
3
Баньяк
78
Калинский
10
Жигулев
73
Шарипов
73
Шарипов
10
Жигулев
19
Севикян
18
Соколов
18
Соколов
19
Севикян
99
Сулейманов
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Сулейманов
34
Дмитриев
99
Андреев
99
Андреев
34
Дмитриев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Родина
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Нижний Новгород - Родина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Алексей Сухой
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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