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Атлетико Минейро - Форталеза

28.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 31 тур Атлетико Минейро - Форталеза
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Форталеза Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2022
33 тур
25 октября, вторник 02:00 Форталеза 0:0 Атлетико Минейро
14 тур
26 июня, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 3:2 Форталеза
Бразилия. Серия А 2021
20 тур
12 сентября, воскресенье 22:00 Форталеза 0:2 Атлетико Минейро
1 тур
30 мая, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 1:2 Форталеза
Бразилия. Серия А 2020
33 тур
31 января, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 2:0 Форталеза
14 тур
8 октября, четверг 03:30 Форталеза 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
30 тур
2 ноября, суббота 23:00 Форталеза 2:2 Атлетико Минейро
11 тур
21 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:2 Форталеза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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