Фламенго - Коринтианс

|35 тур
|3 ноября, четверг
|03:30
|Фламенго
|1:2
|Коринтианс
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Фламенго
|35 тур
|3 ноября, четверг
|03:30
|Фламенго
|1:2
|Коринтианс
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Фламенго
|33 тур
|18 ноября, четверг
|03:30
|Фламенго
|1:0
|Коринтианс
|14 тур
|1 августа, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:3
|Фламенго
|36 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:1
|Коринтианс
|17 тур
|18 октября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:5
|Фламенго
|30 тур
|3 ноября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|4:1
|Коринтианс
|11 тур
|21 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Фламенго
|28 тур
|6 октября, суббота
|03:00
|Коринтианс
|0:3
|Фламенго
|9 тур
|3 июня, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:0
|Коринтианс
|36 тур
|19 ноября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:0
|Коринтианс
|17 тур
|30 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Фламенго
|32 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:2
|Коринтианс
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|4:0
|Фламенго
|32 тур
|25 октября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Фламенго
|13 тур
|12 июля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|0:3
|Коринтианс
|21 тур
|14 сентября, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|1:0
|Коринтианс
|2 тур
|27 апреля, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|2:0
|Фламенго
|36 тур
|24 ноября, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|1:0
|Коринтианс
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|4:0
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0