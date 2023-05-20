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Фламенго - Коринтианс

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 7 тур Фламенго - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
35 тур
3 ноября, четверг 03:30 Фламенго 1:2 Коринтианс
16 тур
10 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2021
33 тур
18 ноября, четверг 03:30 Фламенго 1:0 Коринтианс
14 тур
1 августа, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:3 Фламенго
Бразилия. Серия А 2020
36 тур
14 февраля, воскресенье 22:00 Фламенго 2:1 Коринтианс
17 тур
18 октября, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:5 Фламенго
Бразилия. Серия А 2019
30 тур
3 ноября, воскресенье 22:00 Фламенго 4:1 Коринтианс
11 тур
21 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2018
28 тур
6 октября, суббота 03:00 Коринтианс 0:3 Фламенго
9 тур
3 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 1:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2017
36 тур
19 ноября, воскресенье 22:00 Фламенго 3:0 Коринтианс
17 тур
30 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2016
32 тур
23 октября, воскресенье 22:00 Фламенго 2:2 Коринтианс
13 тур
3 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 4:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2015
32 тур
25 октября, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Фламенго
13 тур
12 июля, воскресенье 22:00 Фламенго 0:3 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2014
21 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 Фламенго 1:0 Коринтианс
2 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Коринтианс 2:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2013
36 тур
24 ноября, воскресенье 23:00 Фламенго 1:0 Коринтианс
17 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Коринтианс 4:0 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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