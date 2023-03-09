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Шахтер - Фейеноорд

09.03.2023, Четверг, 23:00 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Шахтер - Фейеноорд
Лига чемпионов (2017/2018), группа F
4 тур
1 ноября, среда 22:45 Шахтер 3:1 Фейеноорд
3 тур
17 октября, вторник 21:45 Фейеноорд 1:2 Шахтер
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