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Фрайбург - Ювентус

16.03.2023, Четверг, 20:45 мск Фрайбург, стадион Шварцвальд-Штадион Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Фрайбург - Ювентус
Первый матч: 0 - 1
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Матч начнется в 20:45 мск
П1
3.15
Х
3.15
П2
2.4
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Ювентус 1:0 Фрайбург
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