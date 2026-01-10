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  • «Фрайбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Фрайбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 16:20
Фрайбург
10.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
53' В. Грифо (П) 83' И. Матанович
48' Л. Вушкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
42
Дэмион Даунс
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Гамбург
1
Hannes Hermann
ВР
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
17
Кюблер
8
Эггештайн
44
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
9
Хелер
2-1-4-1-2
1
Фернандес
44
Вушкович
28
Мухайм
23
Эльфадли
20
Виейра
6
Локонга
21
Ремберг
33
Капалдо
91
Домпе
18
Джатта
42
Даунс
3
Линхарт
5
Юнг
5
Юнг
3
Линхарт
44
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
44
Манзамби
32
Грифо
6
Остерхаге
6
Остерхаге
32
Грифо
29
Треу
19
Бесте
19
Бесте
29
Треу
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
91
Домпе
23
Торунарига
23
Торунарига
91
Домпе
20
Виейра
5
Рамуш
5
Рамуш
20
Виейра
18
Джатта
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
18
Джатта
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
42
Даунс
38
38
42
Даунс
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
3
1
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
3
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
514
341
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Гамбурга», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«Гамбург»

«Фрайбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Фрайбург
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