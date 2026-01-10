10.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
3-2-2-2-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
17
Кюблер
8
Эггештайн
44
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
9
Хелер
2-1-4-1-2
1
Фернандес
44
Вушкович
28
Мухайм
23
Эльфадли
20
Виейра
6
Локонга
21
Ремберг
33
Капалдо
91
Домпе
18
Джатта
42
Даунс
3
Линхарт
5
Юнг
5
Юнг
3
Линхарт
44
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
44
Манзамби
32
Грифо
6
Остерхаге
6
Остерхаге
32
Грифо
29
Треу
19
Бесте
19
Бесте
29
Треу
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
91
Домпе
23
Торунарига
23
Торунарига
91
Домпе
20
Виейра
5
Рамуш
5
Рамуш
20
Виейра
18
Джатта
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
18
Джатта
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
42
Даунс
38
38
42
Даунс
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
3
1
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
3
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
514
341
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Гамбурга», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Гамбург»
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Источник: «Бомбардир»