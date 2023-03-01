Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм

|34 тур
|2 мая, воскресенье
|21:15
|Тоттенхэм
|4:0
|Шеффилд Юнайтед
|19 тур
|17 января, воскресенье
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Тоттенхэм
|34 тур
|2 мая, воскресенье
|21:15
|Тоттенхэм
|4:0
|Шеффилд Юнайтед
|19 тур
|17 января, воскресенье
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Тоттенхэм
|32 тур
|2 июля, четверг
|20:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:1
|Тоттенхэм
|12 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|1/2 финала
ответный матч
|28 января, среда
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|2:2
|Тоттенхэм
|1/2 финала
первый матч
|21 января, среда
|22:45
|Тоттенхэм
|1:0
|Шеффилд Юнайтед