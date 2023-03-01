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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм

01.03.2023, Среда, 22:55 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок, 1/8 финала Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
2 мая, воскресенье 21:15 Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
19 тур
17 января, воскресенье 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
32 тур
2 июля, четверг 20:00 Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
12 тур
9 ноября, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 28 января, среда 22:45 Шеффилд Юнайтед 2:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 21 января, среда 22:45 Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
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