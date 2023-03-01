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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 01 марта 2023
Шеффилд Юнайтед
01.03.2023, среда, 22:55
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
79'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Лоу
86'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
84'
82'
Замена
А. Данжума
️️️️
П. Порро
ГОЛ! 1:0!
И. Ндиайе
79'
73'
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Сарр
73'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Моура
Замена
И. Ндиайе
️️️️
А. Брукс
73'
65'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Ришарлисон
Замена
С. Берге
️️️️
И. Кулибали
62'
Замена
М. Лоу
️️️️
Д. Балдок
62'
56'
Желтая карточка
П. Сарр
Желтая карточка
Д. Балдок
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
45
Sai Sachdev
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-3-2-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Бешам
32
Балдок
23
Осборн
20
Дойл
48
Кулибали
11
Брукс
24
Макэйти
14
Шарп
4-2-3-1
17
Форстер
23
Порро
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
29
Сарр
23
Хейбьерг
7
Моура
5
Перишич
7
Сон
47
Ришарлисон
32
Балдок
3
Лоу
3
Лоу
32
Балдок
48
Кулибали
16
Берге
16
Берге
48
Кулибали
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
11
Брукс
7
Ндиайе
7
Ндиайе
11
Брукс
29
Сарр
34
Скипп
34
Скипп
29
Сарр
23
Порро
7
Данжума
7
Данжума
23
Порро
7
Моура
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Моура
47
Ришарлисон
9
Кейн
9
Кейн
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
17
Адам Дэвис
ВР
45
Sai Sachdev
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
45
Sai Sachdev
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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