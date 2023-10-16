Босния и Герцеговина - Португалия

|3 тур
|17 июня, суббота
|21:45
|Португалия
|Босния и Герцеговина
|3 тур
|17 июня, суббота
|21:45
|Португалия
|Босния и Герцеговина
|Финал
ответный матч
|16 ноября, среда
|01:00
|Португалия
|6:2
|Босния и Герцеговина
|Финал
первый матч
|11 ноября, пятница
|23:00
|Босния и Герцеговина
|0:0
|Португалия
|Финал
ответный матч
|18 ноября, среда
|22:45
|Босния и Герцеговина
|0:1
|Португалия
|Финал
первый матч
|14 ноября, суббота
|23:30
|Португалия
|1:0
|Босния и Герцеговина
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0