Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 31 августа 2023
Портленд
31.08.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
13'
С. Морено
64'
Ф. Мора
83'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Д. Бингхэм
90'
+5
Желтая карточка
Д. Асприлья
90'
+3
Замена
Л. Мабиала
️️️️
К. Паредес
89'
85'
Желтая карточка
Б. Вера
83'
ГОЛ! 2:1!
К. Аранго
Пас отдал
Б. Вера
78'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
R. Rubin
77'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Н. Паласио
Замена
Б. Акоста
️️️️
Эвандер
73'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Морено
73'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мора
Пас отдал
С. Морено
64'
58'
Замена
К. Аранго
️️️️
А. Хулио
Замена
Й. Чара
️️️️
С. Бланко
57'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ф. Боли
57'
46'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
Б. Идальго
45'
+1
Желтая карточка
Б. Охеда
Желтая карточка
Д. Чара
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Морено
Пас отдал
Х. Москера
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
4-4-1-1
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
29
Москера
8
Паредес
10
Эвандер
29
Бланко
21
Чара
10
Морено
9
Боли
1-5-4
18
МакМат
15
Глад
14
Энели
8
Охеда
15
Паласио
10
Луна
19
Идальго
11
Хулио
3
Броди
4
Вера
28
8
Паредес
33
Мабиала
33
Мабиала
8
Паредес
10
Эвандер
6
Акоста
6
Акоста
10
Эвандер
29
Бланко
8
Чара
8
Чара
29
Бланко
10
Морено
27
Асприлья
27
Асприлья
10
Морено
9
Боли
99
Мора
99
Мора
9
Боли
15
Паласио
19
19
15
Паласио
19
Идальго
11
Гомес
11
Гомес
19
Идальго
28
87
Крейлах
87
Крейлах
28
11
Хулио
17
Аранго
17
Аранго
11
Хулио
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Реал Солт-Лейк
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+