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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Ди Си Юнайтед
Торонто - Ди Си Юнайтед: обзор матча 28 мая 2023
Торонто
28.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
14'
Д. Керр
72'
К. Томпсон
87'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
Д. Маршалл-Ратти
90'
+5
Замена
M. Mbongue
️️️️
С. Джей Сапонг
90'
+1
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Замена
A. Akinola
️️️️
Д. Керр
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Томпсон
Пас отдал
Л. Инсинье
72'
69'
Желтая карточка
П. Сантуш
67'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Р. Канус
Желтая карточка
М. Кайе
45'
+2
45'
+2
Замена
Э. Нахар
️️️️
C. Durkin
45'
+2
Замена
Т. Фонтас
️️️️
T. Ku-DiPietro
45'
+1
Замена
П. Сантуш
️️️️
G. Samake
Замена
К. Томпсон
️️️️
Б. Сервания
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Керр
Пас отдал
Л. Инсинье
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
19
Kobe Franklin
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-2-1-3
1
Джонсон
19
2
6
Мабика
22
Ларея
14
Кайе
23
Сервания
10
Инсинье
9
Сапонг
3
Маршалл-Ратти
29
Керр
2-5-1-2
21
33
Уильямс
2
Пинес
6
Канус
72
21
43
Клих
27
О'Брайен
26
Пальссон
8
20
Бентеке
23
Сервания
33
Томпсон
33
Томпсон
23
Сервания
29
Керр
9
9
29
Керр
9
Сапонг
83
83
9
Сапонг
8
31
Нахар
31
Нахар
8
21
11
Фонтас
11
Фонтас
21
6
Канус
11
Дажоме
11
Дажоме
6
Канус
72
7
Сантуш
7
Сантуш
72
Остались в запасе
Торонто
Ди Си Юнайтед
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Торонто - Ди Си Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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