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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Портленд
Реал Солт-Лейк - Портленд: обзор матча 18 мая 2023
Реал Солт-Лейк
18.05.2023, четверг, 04:30
США. МЛС, 18 тур
0 : 0
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Портленд
Желтая карточка
Э. Энели
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
1-5-1-3
18
МакМат
15
Глад
11
Гомес
14
Энели
8
Охеда
19
Идальго
16
Чанг
11
Саварино
3
Броди
11
Хулио
4
Вера
4-3-2-1
31
Ивачич
29
Москера
13
Жупарич
18
МакГроу
26
Браво
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
8
Чара
10
Морено
9
Боли
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Портленд
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Портленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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Реал Солт-Лейк
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