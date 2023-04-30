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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 апреля 2023
Торонто
30.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 14 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
46'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
Ш. Джонсон
80'
Желтая карточка
M. Hedges
71'
Желтая карточка
Р. Ларея
65'
55'
Замена
A. Jasson
️️️️
М. Пеллегрини
55'
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Паркс
54'
Желтая карточка
К. Паркс
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Р. Ларея
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Alonso Coello
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
99
Adama Diomandé
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
4-3-2-1
1
Джонсон
18
Петретта
2
24
Ростед
22
Ларея
14
14
Кайе
23
Сервания
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Сапонг
4-1-3-3
35
Иленич
13
Мартинс
6
Сэндс
25
Шано
55
Паркс
11
Пеллегрини
37
Ледесма
11
Магно
22
О'Тул
13
8
Родригес
55
Паркс
27
Моралес
27
Моралес
55
Паркс
11
Пеллегрини
17
17
11
Пеллегрини
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
99
Adama Diomandé
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
99
Adama Diomandé
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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