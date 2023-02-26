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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Торонто
Ди Си Юнайтед - Торонто: обзор матча 26 февраля 2023
Ди Си Юнайтед
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
3 : 2
Завершен
Торонто
13'
М. Клих
90'
К. Бентеке
90+8'
T. Ku-DiPietro
66'
Ф. Бернардески (П)
83'
М. Кайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Торонто
ГОЛ! 3:2!
T. Ku-DiPietro
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
К. Бентеке
Пас отдал
T. Ku-DiPietro
90'
Замена
J. Hopkins
️️️️
П. Сантуш
86'
85'
Желтая карточка
Р. Ларея
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Кайе
80'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
77'
Замена
Б. Сервания
️️️️
A. Diomandé
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Н. Роберта
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Бернардески
Желтая карточка
К. Бентеке
60'
Желтая карточка
Р. Канус
56'
34'
Замена
A. Akinola
️️️️
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:0!
М. Клих
Пас отдал
Р. Канус
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
99
Adama Diomandé
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Торонто
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
4-3-3
21
6
Йеахсе
6
6
Канус
31
Нахар
7
Сантуш
26
Пальссон
43
Клих
20
Бентеке
9
Роберта
8
4-2-2-2
1
Джонсон
22
Ларея
2
24
Ростед
18
Петретта
21
Осорио
14
Кайе
10
Бернардески
10
Инсинье
4
99
7
Сантуш
25
25
7
Сантуш
9
Роберта
21
21
9
Роберта
99
23
Сервания
23
Сервания
99
10
Инсинье
9
9
10
Инсинье
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Торонто
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Остались в запасе
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Торонто
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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