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Судьи
Главный судья:
Олег Соколов (Воронеж)
Материалы

Кубань - Волга

16.11.2022, Среда, 18:00 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. Кубок, 1/8 финала Кубань - Волга
Россия. Первая лига (2022/2023)
4 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Волга 1:4 Кубань
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