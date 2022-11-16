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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань - Волга
Кубань - Волга: обзор матча 16 ноября 2022
Кубань
16.11.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Волга
71'
Н. Абдоков
18'
Д. Рахманов
28'
Д. Арсентьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кубань - Волга
Вторая желтая
А. Щеткин
89'
87'
Желтая карточка
А. Герюгов
Желтая карточка
И. Хомуха
87'
86'
Желтая карточка
К. Морозов
Желтая карточка
А. Щеткин
84'
ГОЛ! 1:2!
Н. Абдоков
71'
Замена
А. Щеткин
️️️️
И. Мосейчук
69'
57'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Т. Джикия
Замена
Д. Ткачук
️️️️
И. Голосов
46'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Д. Югалдин
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Арсентьев
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рахманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Антон Кротов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
99
Нури Абдоков
АП
7
Андреа Чуканов
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Руслан Махмутов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
87
Герман Паскин
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ещенко
61
Голосов
30
Таказов
22
Хомуха
81
Сидоров
13
Кубышкин
50
Югалдин
6
Родин
15
Солоп
10
Лаук
9
Мосейчук
1-2-2-3-2
1
Морозов
5
Кутин
7
Герюгов
5
Морозов
23
Кротов
22
Рахманов
8
Рахманов
22
Ефремов
7
Арсентьев
89
Джикия
13
Цыганцов
50
Югалдин
99
Абдоков
99
Абдоков
50
Югалдин
61
Голосов
31
Ткачук
31
Ткачук
61
Голосов
9
Мосейчук
99
Щеткин
99
Щеткин
9
Мосейчук
89
Джикия
37
Воронин
37
Воронин
89
Джикия
Остались в запасе
Кубань
Волга
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Андрей Климович
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Руслан Махмутов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Андрей Климович
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
23
Руслан Махмутов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Кубань - Волга
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Кубань
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