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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Уфа - Динамо Мх

15.11.2022, Вторник, 15:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Россия. Кубок, 1/8 финала Уфа - Динамо Мх
Россия. Первая лига (2022/2023)
13 тур
9 октября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 0:1 Уфа
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