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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - Динамо Мх
Уфа - Динамо Мх: обзор матча 15 ноября 2022
Уфа
15.11.2022, вторник, 15:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Динамо Мх
49'
Р. Минаев
59'
Д. Ортис (П)
42'
Р. Магомедов
79'
Р. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уфа - Динамо Мх
86'
Желтая карточка
А. Вагидов
Замена
А. Погосов
️️️️
Р. Фищенко
85'
79'
ГОЛ! 2:2!
Р. Магомедов
72'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
72'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
З. Юсупов
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Евсеев
70'
62'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Ортис
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Минаев
49'
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Темников
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Магомедов
38'
Желтая карточка
С. Кагермазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Уфа
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Кукушкин
3
Плиев
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
11
Темников
6
Фищенко
50
Голубев
94
Евсеев
7
Никитин
17
Касинтура
70
Ортис
3-2-1-3-1
1
Хамхоев
4
Шумахов
13
Кагермазов
99
Алибеков
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
22
Юсупов
9
Магомедов
70
Гаджиев
47
Глушков
9
Дибиргаджиев
94
Евсеев
99
Емельянов
99
Емельянов
94
Евсеев
6
Фищенко
24
Погосов
24
Погосов
6
Фищенко
11
Темников
77
Минаев
77
Минаев
11
Темников
22
Юсупов
3
Гасанов
3
Гасанов
22
Юсупов
47
Глушков
8
Исаев
8
Исаев
47
Глушков
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Уфа
Динамо Мх
9
Хайдар Халилов
ЦП
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Уфа - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Нефтяник
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