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Бенфика - Брюгге

07.03.2023, Вторник, 23:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Бенфика - Брюгге
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, среда 23:00 Брюгге 0:2 Бенфика
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