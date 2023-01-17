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Наполи - Кремонезе

17.01.2023, Вторник, 23:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Кубок, 1/8 финала Наполи - Кремонезе
Италия. Серия А (2022/2023)
9 тур
9 октября, воскресенье 19:00 Кремонезе 1:4 Наполи
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