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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Кремонезе
Наполи - Кремонезе: обзор матча 17 января 2023
Наполи
17.01.2023, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Кремонезе
33'
Жуан
36'
Д. Симеоне
18'
Ч. Пикель
87'
Ф. Афена-Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Наполи - Кремонезе
ГОЛ!
Ф. Афена-Гьян
4:5
ГОЛ!
В. Осимхен
4:4
ГОЛ!
Э. Валери
3:4
ГОЛ!
Ф. Тсаджут
3:3
ГОЛ!
П. Зелински
3:2
ГОЛ!
К. Буонаюто
2:2
ГОЛ!
Д. Симеоне
2:1
ГОЛ!
Й. Васкес
1:1
ГОЛ!
М. Политано
1:0
108'
Замена
Э. Айву
️️️️
Ч. Пикель
Замена
В. Осимхен
️️️️
Т. Н'Домбеле
102'
100'
Вторая желтая
Л. Серникола
93'
Желтая карточка
Э. Валери
90'
+7
Желтая карточка
Л. Серникола
90'
+3
Желтая карточка
С. Мейте
Желтая карточка
Жуан
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Афена-Гьян
Пас отдал
Л. Дзанимачча
Замена
П. Зелински
️️️️
Э. Эльмас
85'
83'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
Д. Хендри
Замена
К. Мин-Джэ
️️️️
Л. Эстигард
82'
70'
Замена
Э. Валери
️️️️
Д. Куальята
66'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
М. Кастаньетти
65'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Д. Чиофани
65'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Окереке
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Д. Распадори
65'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Дзербин
65'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Гаэтано
65'
Желтая карточка
А. Дзербин
61'
59'
Желтая карточка
Д. Куальята
45'
+5
Желтая карточка
Д. Окереке
ГОЛ! 2:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
А. Дзербин
36'
ГОЛ! 1:1!
Жуан
33'
29'
Желтая карточка
Й. Васкес
18'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Пикель
Пас отдал
Д. Окереке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-2-2-2
1
Мерет
17
Оливера
15
Жуан
5
Эстигард
18
Берешиньски
22
Н'Домбеле
70
Гаэтано
24
Дзербин
99
Эльмас
18
Симеоне
18
Распадори
3-4-1-2
29
Карнесекки
13
Хендри
15
Бьянкетти
22
Васкес
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Пикель
12
Куальята
8
Мейте
29
Окереке
9
Чиофани
18
Распадори
99
Ангисса
99
Ангисса
18
Распадори
5
Эстигард
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
5
Эстигард
70
Гаэтано
68
Лоботка
68
Лоботка
70
Гаэтано
99
Эльмас
20
Зелински
20
Зелински
99
Эльмас
24
Дзербин
21
Политано
21
Политано
24
Дзербин
22
Н'Домбеле
45
Осимхен
45
Осимхен
22
Н'Домбеле
12
Куальята
14
Валери
14
Валери
12
Куальята
18
Пикель
4
Айву
4
Айву
18
Пикель
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
92
Буонаюто
4
Кастаньетти
13
Хендри
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
13
Хендри
9
Чиофани
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Чиофани
29
Окереке
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
29
Окереке
Остались в запасе
Наполи
Кремонезе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
62
Томмазо Миланезе
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
62
Томмазо Миланезе
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Кремонезе
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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