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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Наполи
Рейнджерс - Наполи: обзор матча 14 сентября 2022
Рейнджерс
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
68'
М. Политано (П)
85'
Д. Распадори
90+1'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Наполи
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Ф. Ангисса
90'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
85'
ГОЛ! 0:2!
Д. Распадори
Пас отдал
М. Оливера
82'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
Замена
М. Тилльман
️️️️
С. Дэвис
82'
Замена
Г. Камара
️️️️
Д. Тавернье
82'
77'
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Политано
77'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
77'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Симеоне
Желтая карточка
Д. Тавернье
74'
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Эрфилд
72'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
72'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Политано
Желтая карточка
Б. Баришич
67'
59'
Пенальти не реализован!
П. Зелински
Вторая желтая
Д. Сэндс
56'
Желтая карточка
Д. Сэндс
53'
42'
Желтая карточка
М. Политано
Желтая карточка
Д. Ландстрем
35'
Желтая карточка
А. Морелос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рейнджерс
1
Lewis Budinauckas
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Сэндс
6
Голдсон
2
Тавернье
8
Джек
37
Эрфилд
10
Дэвис
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
2
Тавернье
18
Камара
18
Камара
2
Тавернье
10
Дэвис
10
Тилльман
10
Тилльман
10
Дэвис
37
Эрфилд
39
Матондо
39
Матондо
37
Эрфилд
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
24
Дзербин
24
Дзербин
21
Политано
18
Симеоне
18
Распадори
18
Распадори
18
Симеоне
Остались в запасе
Рейнджерс
Наполи
2
Росс МакКрори
ОП
1
Lewis Budinauckas
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
16
Хуберт Идасяк
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Lewis Budinauckas
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рейнджерс - Наполи
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
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