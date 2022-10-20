Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 20 октября 2022
Сочи
20.10.2022, четверг, 18:00
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 3
Завершен
Урал
35'
И. Юрганов
84'
Н. Бурмистров
26'
Ю. Газинский
39'
Ю. Газинский
55'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Урал
90'
+17
Вторая желтая
Р. Гаджимурадов
90'
+10
Вторая желтая
А. Каштанов
90'
+2
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
90'
Замена
А. Герасимов
️️️️
Ю. Железнов
ГОЛ! 2:3!
Н. Бурмистров
84'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Т. Маргасов
83'
78'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Жоаозиньо
70'
69'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Замена
В. Сарвели
️️️️
Л. Джорджевич
61'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
К. Кравцов
61'
Замена
Н. Заболотный
️️️️
Д. Адамов
60'
59'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Влут
55'
ГОЛ! 1:3!
Р. Влут
49'
Желтая карточка
А. Каштанов
46'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Юшин
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Ушатов
46'
46'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Л. Ранджелович
39'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:1!
И. Юрганов
35'
32'
Желтая карточка
А. Юшин
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
3-3-1-1-1
16
Адамов
45
Миладинович
20
Юрганов
26
Мещанинов
17
Макарчук
5
Кравцов
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
23
Ушатов
19
Джорджевич
4-1-1-2-2
1
Помазун
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
3
Гогличидзе
75
Сиссе
18
Газинский
77
Ранджелович
7
Юшин
79
Каштанов
20
Влут
16
Адамов
12
Заболотный
12
Заболотный
16
Адамов
34
Маргасов
5
Сиссако
5
Сиссако
34
Маргасов
23
Ушатов
4
Юсупов
4
Юсупов
23
Ушатов
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
20
Шипунов
22
Жоаозиньо
5
Кравцов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
5
Кравцов
19
Джорджевич
9
Сарвели
9
Сарвели
19
Джорджевич
Железнов
93
Герасимов
93
Герасимов
Железнов
18
Газинский
92
Подберезкин
92
Подберезкин
18
Газинский
77
Ранджелович
33
Мишкич
33
Мишкич
77
Ранджелович
20
Влут
14
Железнов
14
Железнов
20
Влут
7
Юшин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
7
Юшин
Остались в запасе
Сочи
Урал
35
Сослан Джанаев
ВР
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Сочи - Урал
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сочи
Урал
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+